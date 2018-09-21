Санкции Украины не повлияют на работу химпроизводств Крыма, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что санкции Украины в отношении предприятий, занимающихся производством химической продукции в Крыму не повлияют на их работу.

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ) инициирует санкции против компаний, связанных с производством химической продукции в Крыму и ее реализацией, сообщила в четверг пресс-служба министерства.

Министерство предлагает ввести санкции против компаний "Летан Инвестментс Лимитед" (Кипр), ООО "Титанактив" (РФ), ООО "Центр оптимальных технологий" (РФ), "Охна Холдингс Лимитед" (Кипр), ООО "Химкомснаб" (РФ), "Толексис Интерпрайзиз эйдж" (Швейцария). Также в министерстве напомнили, что производитель химпродукции в Армянске "Титановые инвестиции" (РФ) уже находится под санкциями.

"Рынки сбыта всей химической продукции находятся на территории Российской Федерации, поэтому эти санкции никак не повлияют. Если бы Украина участвовала в реализации продукции – наверное, да, а так никак не повлияют", — сказал журналистам Аксенов.

Крупнейшими производствами химической продукции в Крыму являются ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, ПАО "Крымский Содовый завод" и АО "Бром" в Красноперекопске.

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