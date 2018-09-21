Правительство расширило зону опережающего развития "Южная" на Сахалине

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Два новых участка земли в Сахалинской области включены в состав зоны опережающего социально-экономического развития "Южная", соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина РФ.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 201 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Южная", — говорится в документе.

На сайте поясняется, что документ расширяет перечень видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим. Перечень дополнен классом "Рыболовство и рыбоводство", поскольку на этих участках будут реализованы инвестиционные проекты по созданию рыбоперерабатывающих производств.

Как добавляется в сообщении, расширение зоны "Южная" обеспечит создание новых рабочих мест, привлечёт более 394 миллионов рублей частных инвестиций. Совокупные налоговые поступления в бюджеты всех уровней до 2027 года составят более 850 миллионов рублей.