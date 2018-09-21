Глава МВФ положительно оценила ход экономической реформы в Грузии

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Глава МВФ Кристин Лагард положительно оценивает ход экономической реформы в Грузии, говорится в ее заявлении по итогам встречи с премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе в Вашингтоне.

"Премьер-министр Бахтадзе и я обсудили хороший прогресс в рамках программы экономической реформы при поддержке МВФ механизма расширенного кредитования на сумму 285 миллионов долларов. Грузинская экономика демонстрирует явные признаки восстановления, поддержанные разумной макроэкономической политикой", — заявила Лагард.

По ее словам, на встрече также обсуждалась важность дальнейших реформ для поддержки инвестиций, образования и конкурентоспособности.