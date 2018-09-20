США не пытаются подорвать обороноспособность России, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. США путем ввода санкций против российской оборонной промышленности не пытаются подорвать обороноспособность России или других стран, заявили в госдепартаменте.
"Раздел 231 CAATSA и сегодняшние действия не направлены на подрыв военного потенциала или боеготовности какой-либо страны, а скорее направлены на то, чтобы возложить ответственность на Россию в ответ на ее вмешательство в избирательный процесс в США, ее неприемлемое поведение на востоке Украины и другие злонамеренные действия", — говорится в заявлении госдепартамента.
Кроме того, власти США внесли в "черный список" ряд российских компаний за связи с оборонным и разведывательным сектором. Включение компаний в такой список не означает автоматического введения санкций против них, но подразумевает такую возможность в будущем. Кроме того, под санкции могут попасть и иностранные партнеры таких лиц и компаний, как это и произошло с КНР.
В настоящее время под санкциями находятся многие предприятия российского ОПК. После принятия закона CAATSA санкции стали возможны в отношении всей отрасли.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.