США не приняли решения о санкциях против потенциальных покупателей С-400

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Американская администрация пока не приняла решения о введении санкции в отношении других покупателей российских С-400, сообщил журналистам представитель администрации США.

"Нам нужно время для домашней работы, чтобы эти действия были соответствующими и адекватными и решали реальные поставленные перед нами проблемы. По поводу других потенциальных покупателей С-400 — мы не составили своего мнения пока, но, поверьте, мы тратим огромное количество времени на то, чтобы прояснить людям по всему миру о перспективах покупки продукции "Сухого" и С-400", — сказал он, отвечая на вопрос, могут ли быть введены санкции в отношении, например, Турции за покупку С-400.