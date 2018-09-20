США ввели санкции против сотрудников Минобороны Китая

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Администрация США ввела санкции в отношении сотрудников минобороны Китая и Росборонэкспорта из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400, сообщил высокопоставленный представитель администрации в рамках телефонного брифинга.

"Мы предпринимаем эти действия, потому что Китай работал с Россией по поставкам военных самолетов "Сухой", в частности Су-35, в декабре 2017 года, конечно, после того, как санкции уже вступили в силу. И это также относится к поставкам С-400, которые были приобретены в январе этого года. Обе эти транзакции появились после того, как санкции против РФ вступили в силу, они были проведены между департаментом поставки оборудования (минобороны Китая) и Рособоронэкспортом. Их сотрудников вы увидите в числе новых санкций", — сказал он.

Он добавил, что "санкции нацелены против России, не нацелены против обороноспособности других стран".

"Мы также работаем с нашими партнерами и союзниками, поскольку абсолютная цель этих действий — предотвратить поток денежных средств российскому правительству", — заключил он.