В Госдепе раскрыли детали расширенного санкционного списка

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. США продолжат применять санкции против РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и призывают все страны прекратить отношения с российским оборонными и разведывательными секторами, говорится в заявлении госдепартамента.

В четверг представитель администрации США сообщил о том, что власти страны добавляют в санкционный список 33 физических лица из РФ, связанных, как утверждается, с российским "оборонным и разведывательным сектором".

"Эти действия госдепартамента являются результатом выполнения США раздела 2 закона CAATSA, который конгресс принял в ответ на агрессию России на Украине, аннексию Крыма, кибервторжения и атаки, вмешательство в выборы 2016 года и другие злонамеренные действия. Мы будем продолжать энергично применять CAATSA и призываем все страны свернуть отношения с российским оборонным и разведывательным секторами, оба из которых связаны с пагубной деятельностью во всем мире", — говорится в заявлении.

Закон CAATSA была принят в августе 2017 года. Он предусматривает введение санкций против российского энергетического сектора и ОПК, а также против лиц и организаций, которые сотрудничают с Россией в этих областях.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.