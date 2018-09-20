В Госдепе раскрыли детали расширенного санкционного списка

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. США продолжат применять санкции против РФ в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и призывают все страны прекратить отношения с российским оборонными и разведывательными секторами, говорится в заявлении госдепартамента.
"Эти действия госдепартамента являются результатом выполнения США раздела 2 закона CAATSA, который конгресс принял в ответ на агрессию России на Украине, аннексию Крыма, кибервторжения и атаки, вмешательство в выборы 2016 года и другие злонамеренные действия. Мы будем продолжать энергично применять CAATSA и призываем все страны свернуть отношения с российским оборонным и разведывательным секторами, оба из которых связаны с пагубной деятельностью во всем мире", — говорится в заявлении.
Закон CAATSA была принят в августе 2017 года. Он предусматривает введение санкций против российского энергетического сектора и ОПК, а также против лиц и организаций, которые сотрудничают с Россией в этих областях.
Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с РФ, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Российские власти отрицают обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными.