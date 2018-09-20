США ввели санкции против обвиняемых во "вмешательстве в выборы"

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости. Представители разведки, в том числе те, против кого ранее США выдвинули обвинения в связи с "вмешательством в выборы", попали в новый санкционный список россиян, заявил в четверг высокопоставленный представитель администрации США.

В четверг администрация США объявила, что добавляет в санкционный список 33 физлица из РФ, якобы связанных с "оборонным и разведывательным сектором".

"Часть этих имен соотносится с теми лицами, против которых были выдвинуты обвинения за российское вмешательство в выборы (в США)" — заявил на брифинге представитель администрации.

Он сообщил, что в санкционный сектор включены люди, связанные с разведкой РФ и оборонным сектором.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.