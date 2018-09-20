В Нижегородской области создадут региональный совет по экспорту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Региональный совет по экспорту будет создан в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова губернатора Глеба Никитина, сказанные им в четверг на бизнес-форуме "Время экспорта".

Шестой ежегодный бизнес-форум "Время экспорта" открылся 20 сентября в Нижнем Новгороде в рамках Международного Digital Summit. В форуме принимают участие представители экспортно-ориентированных компаний, федеральных структур поддержки экспорта, региональных органов исполнительной власти, эксперты в сфере внешнеэкономической деятельности, представители общественных объединений бизнеса.

"Наращивание доли несырьевого экспорта — одна из стратегических задач региона. Мы будем активно участвовать в Национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". С учётом его положений до конца года сформируем региональный проект, который включит в себя меры господдержки на областном уровне. В частности, будет создан региональный экспортный совет при губернаторе, задача которого – индивидуальное решение проблемных вопросов экспортной деятельности", — приводит пресс-служба слова Никитина.

По данным за первое полугодие 2018 года, несырьевой неэнергетический экспорт из Нижегородской области превысил 1 миллиард 800 миллионов долларов. Это на 30 процентов больше, чем за первое полугодие 2017 года. По слова Никитина, к 2024 году несырьевой неэнергетический объём экспорта должен достигнуть отметки в 6 миллиардов долларов.

Основные направления экспорта Нижегородской области (около 75%) — это машиностроение, химическая промышленность, металлургия и металлообработка. Кроме того, из региона экспортируется продукция деревообработки и высокотехнологичная продукция — электроника, оптика, медицинская техника, а также продукты пищевой промышленности. Основу нижегородского экспорта составляют Выксунский металлургический завод, "Оргхим", бумкомбинат "Волга", Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК), "Русполимет".

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