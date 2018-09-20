В Мордовии собрали миллион тонн зерна

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен — РИА Новости. Один миллион тонн зерна собран в Мордовии, осталось убрать еще 6% зерновых, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики.

"По состоянию на 20 сентября в республике намолочено 1 миллион тонн зерна при средней урожайности 25,8 центнера с гектара", — говорится в сообщении.

"Лучший показатель по валовому сбору зерна у Атяшевского района, где при урожайности 29 центнеров с гектара сбор составил более 113,4 тысяч тонн. На втором месте Ковылкинский район. В районе собрано более 94,1 тысяч тонн зерна, урожайность гектара — 25,7 центнера. В тройке лидеров также Ичалковский район с результатом 62,6 тысяч тонн и урожайности на 1 гектар 25,7 центнера", — уточнили в региональном правительстве.

По мнению главы Мордовии Владимира Волкова, это знаковая цифра для всего агропромышленного комплекса.

Такого показателя удалось добиться в сложных погодных условиях, говорится в сообщении.

"Этот результат стал возможен благодаря личному труду каждого сельчанина, использованию новейших технологий мирового уровня и поддержке федерального центра. Благодаря помощи правительства и лично президента России Владимира Путина в республике реализован целый ряд крупнейших проектов в сфере АПК", — приводит пресс-служба слова Волкова.

Работа по уборке зерновых в Мордовии продолжается. Для завершения жатвы остается убрать 6% зерновых культур.

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