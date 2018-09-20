МВФ высказал свои опасения насчет торговой войны между США и Китаем

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости, Екатерина Соболь. Торговое противостояние США и КНР нанесет ущерб экономикам обеих стран и всего мира, заявил журналистам в рамках брифинга представитель МВФ Джерри Райс.

"В зависимости от развития ситуации, введение пошлин может стоить экономике (Китая) дорого. Сила воздействия будет зависеть от принятия решений китайскими властями, как по торговле на внешнем, так на и внутреннем рынке, и от способности противостоять действиям США", — сказал он.

"Что касается США, это тоже негативно повлияет на их ВВП. Это может дорого стоить и обеим странам, и всему миру. Как говорила (глава фонда) мадам (Кристин) Лагард, в этой игре нет победителей, это также негативно повлияет на развивающиеся рынки", — добавил представитель фонда.

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 10% на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Решение вступит в силу 24 сентября, а с 1 января тарифы вырастут до 25%. Трамп не исключил и третьего этапа пошлин — на товары стоимостью около 267 миллиардов долларов, если Китай продолжит предпринимать ответные меры.

Китай заявил, что примет синхронные меры и введет пошлины размером 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.