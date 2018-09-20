"Газпром нефть" планирует к 2021 году вдвое снизить сроки капстроительства

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" намерена к 2021 году вдвое сократить сроки ввода крупных проектов с существующих 10-12 лет благодаря внедрению цифровых технологий, рассказал РИА Новости директор по цифровой трансформации компании Андрей Белевцев.

"Мы ставим перед собой достаточно серьезные вызовы по сокращению сроков строительства крупных проектов, чтобы к 2021 году выйти на сокращение сроков вдвое от текущих 10-12 лет, а также сократить сроки получения первой нефти на 40-50%", — отметил он.

Существующие сейчас в компании технологии позволяют исключать когнитивные ошибки человека, сокращать ручной труд, управлять целыми производственными цепочками, а не их отдельными элементами, также рассказал он. А в качестве примера успешного применения цифровых технологий Белевцев привел самообучающуюся программу "Когнитивный геолог", которая позволяет сократить рутинные операции геолога на 20%.

"Уже сейчас мы видим, что проекты цифрового развития, которые мы реализовали, например, по "цифровым двойникам", позволяют делать прогнозирование на уровне не хуже, чем это делает человек. Это очень важно, потому что мы перестаем зависеть от человеческих когнитивных ошибок и начинаем опираться в принятии решений на реальные данные. Это привело к тому, что у нас есть элементы работы, где мы уже нашли ошибки — небольшие, на единицы процентов, которые исправляются принятием решений на основе модели", — заключил он.

"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. "Газпрому" принадлежит 95,68% обыкновенных акций компании.