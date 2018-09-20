"Газпром нефть" планирует к 2021 году вдвое снизить сроки капстроительства

ТЮМЕНЬ, 20 сен — РИА Новости. "Газпром нефть" намерена к 2021 году вдвое сократить сроки ввода крупных проектов с существующих 10-12 лет благодаря внедрению цифровых технологий, рассказал РИА Новости директор по цифровой трансформации компании Андрей Белевцев.
"Мы ставим перед собой достаточно серьезные вызовы по сокращению сроков строительства крупных проектов, чтобы к 2021 году выйти на сокращение сроков вдвое от текущих 10-12 лет, а также сократить сроки получения первой нефти на 40-50%", — отметил он.
Существующие сейчас в компании технологии позволяют исключать когнитивные ошибки человека, сокращать ручной труд, управлять целыми производственными цепочками, а не их отдельными элементами, также рассказал он. А в качестве примера успешного применения цифровых технологий Белевцев привел самообучающуюся программу "Когнитивный геолог", которая позволяет сократить рутинные операции геолога на 20%.
"Газпром нефть" — вертикально интегрированная нефтяная компания. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов. "Газпрому" принадлежит 95,68% обыкновенных акций компании.