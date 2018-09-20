В Ленинградской области сократят госзакупки у единственного поставщика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал указание свести к минимуму государственные закупки у единственного поставщика.

"Развитие конкуренции — приоритетная задача, стоящая перед экономикой региона. Создать конкурентную среду, открытый рынок призвал в своем майском указе президент РФ Владимир Путин. И мы, разумеется, начнем с себя. Я поручаю правительству в ближайшее время ограничить заключение государственных контрактов с единственным поставщиком. А к 2020 году полностью запретить осуществлять закупки у одного контрагента", — сказал Дрозденко на заседании инвестиционного совета Ленинградской области.

В 2019 году, пояснил губернатор, будет введен переходный период. Каждый конкурс, на который пришел только один участник, будет проводиться повторно. Если комитет или подведомственное учреждение допустит распределение более 50% заказов у единственного поставщика, то руководителя будут ждать серьезные санкции.

Согласно Национальному плану развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, во всех сферах и отраслях страны должно появится не менее трех организаций, одна из которых должна быть частной. Частным структурам должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к государственным закупкам.

В Ленинградской области действует программа по развитию конкурентной среды. В структуре валового регионального продукта доля малого и среднего бизнеса составляет 30%. Наибольшего прогресса по созданию конкурентной среды удалось добиться в сфере пассажирских перевозок (83% рынка занято частными компаниями) и в сфере предоставления услуг связи и доступа в интернет (80% рынка — в частных руках). Ленинградская область также активно реализует проекты государственно-частного партнерства. В регионе на принципах концессии строится реабилитационный центр, плавательный бассейн, объекты инженерной инфраструктуры.

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