Обсуждение по дальнейшему финансированию Киева продолжается, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный Валютный Фонд (МВФ) продолжает обсуждение по дальнейшему финансированию Киева, решение пока не принято, ответил на вопрос журналистов о возможности предоставления нового кредита для Украины представитель фонда Джерри Райс в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне.
Ранее "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что Украина и МВФ договариваются о новой программе финансирования, с помощью запуска которой уже сейчас Киев сможет перекредитоваться, избежать резкого повышения цен на газ и дефолта. Миссия МВФ работала в Киеве 6-19 сентября. Однако, по данным источников издания, условием для нового меморандума о сотрудничестве должно стать принятие государственного бюджета на 2019 год.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.