Обсуждение по дальнейшему финансированию Киева продолжается, заявили в МВФ

ВАШИНГТОН, 20 сен – РИА Новости, Екатерина Соболь. Международный Валютный Фонд (МВФ) продолжает обсуждение по дальнейшему финансированию Киева, решение пока не принято, ответил на вопрос журналистов о возможности предоставления нового кредита для Украины представитель фонда Джерри Райс в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне.

"Наш персонал был в Киеве, обсуждение с украинскими властями касалось продолжения наших усилий по поддержанию политики и реформ и макроэкономической стабильности и роста на Украине, а также возможной финансовой поддержки от фонда. У нас нет никаких более специфических деталей по поводу этих обсуждений, которые продолжаются. У нас нет специфических дат по принятию решения", — ответил он на вопрос о новой программе финансирования для Киева и утечек в украинской прессе по условиям для новой программы.

Ранее "Украинские новости" со ссылкой на источник сообщили, что Украина и МВФ договариваются о новой программе финансирования, с помощью запуска которой уже сейчас Киев сможет перекредитоваться, избежать резкого повышения цен на газ и дефолта. Миссия МВФ работала в Киеве 6-19 сентября. Однако, по данным источников издания, условием для нового меморандума о сотрудничестве должно стать принятие государственного бюджета на 2019 год.

По данным издания, такое требование МВФ стало для Киева неожиданным, поскольку украинские власти рассчитывали поднять тему госбюджета в переговорах с МВФ зимой. При этом, по данным издания, МВФ не принял от украинских властей никаких гарантий относительно принятия госбюджета в связи с "полной потерей доверия".

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.