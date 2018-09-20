Силуанов назвал завышенным прогноз ЦБ по инфляции на 2019 год

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Минфин считает завышенным прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2019 год в 5-5,5%, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на брифинге в четверг.

"Если даже говорить о прогнозах Центрального банка, которые, на наш взгляд, представляются завышенными, это тоже рост пенсий в реальном выражении, то есть выше темпов инфляции", — сказал он, комментируя тему роста пенсий на 7% в следующем году.

Банк России в пятницу скорректировал прогноз по инфляции на 2019 год до 5-5,5%. Прогноз правительства, на основе которого сформирован проект бюджета на следующий год, составляет 4,3%.