Медведев предупредил о непростой шестилетке для российской экономики

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Следующий шестилетний цикл в российской экономике будет непростым, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления", — предупредил он.

По словам Медведева, Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы "во-первых, уверенно развиваться даже в таких, прямо скажем, не вполне благоприятных условиях, а во-вторых, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни".

"Защита от внешних шоков"

Кроме того, глава правительства отметил, что Россия в следующем году фактически полностью восстановит финансовую защиту бюджета от внешних шоков, а Фонд национального благосостояния достигнет максимального объема за всю его историю.

Он объяснил, что ФНБ будет расти за счет бюджетного правила, согласно которому доходы от цены нефти свыше определенного уровня направляются не на текущие траты, а в резервы.

"Даже несмотря на достаточно высокие цены на энергоресурсы, которые мы имеем сейчас, в сравнении с тем, что было некоторое время назад, мы оставили цену отсечения (в бюджетном правиле — ред.) на уровне 41,6 доллара за баррель нефти марки Urals", — добавил премьер.

Профицит бюджета

Накануне Минфин спрогнозировал в следующем году профицит бюджета на уровне 1,8% ВВП, что равняется 1,885 триллиона рублей.

В 2020 году доходы превысят расходы на 1,1% ВВП (1,183 триллиона рублей), а в 2021 — 0,8% (0,9 триллиона рублей).

В следующем году расходы бюджета составят 18,06 триллиона рублей, в 2020-м — 19,01 триллиона, а в 2021-м — 20,04 триллиона. В процентах ВВП это составит 17,1% в 2019 году, 17,2% в 2020-м и 16,9% в 2021-м.

"При этом объем условно утвержденных расходов составит 475,3 миллиарда рублей (2,5% к общему объему расходов) в 2020 году и 1002,2 миллиарда рублей (пять процентов к общему объему расходов) в 2021 году", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что снижение доли расходов к объему ВВП вызвано "более высокими темпами роста ВВП по отношению к темпам роста номинального объема расходов и более умеренным ростом доходов по отношению к ВВП".

Объем Фонда национального благосостояния на конец года составит 3,8 триллиона рублей, в 2019 году он вырастет на четыре триллиона, в 2020-м — на 3,5 триллиона, в 2021-м — на 2,8 триллиона, до 14,1 триллиона рублей.

Проект бюджета должны внести в Госдуму до 1 октября.