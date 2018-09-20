Центробанк оценил риски финансовой стабильности в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Риски финансовой стабильности в РФ снизились по сравнению с недавними пиками, хотя волатильность на валютном рынке остается достаточно высокой, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в кулуарах Второго Евразийского женского форума.

"Сейчас риски финансовой стабильности даже несколько снизились по сравнению с пиками, которыми мы наблюдали. Да, достаточно высокая волатильность на валютном рынке, она в принципе сохраняется на высоком уровне, хотя пики слегка подспустились", — сказала она.

ЦБ РФ также смотрит на то, что происходит на рынке ОФЗ. "Там ставки выросли, но это не был какой-то дезорганизованный процесс. В целом было плавное повышение, соответствующее динамике, наблюдавшейся на других развивающихся рынках. Но, безусловно, мы смотрим на все финансовые рынки с этой точки зрения", — отметила Юдаева.

"Что касается банковского сектора и кредитного риска, то там мы как раз видим некоторую стабилизацию ситуации и улучшение ее. Кредитный риск, действительно, снижается", — указала первый зампред ЦБ.