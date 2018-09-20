"Просто смеются": Зариф ответил на предложение США подписать новый договор

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф после заявлений американской стороны о том, что Вашингтон надеется подписать соглашение с Тегераном, отметил, что США, "по-видимому, смеются над призывами к миру".Twitter-аккаунте.
В среду спецпосланник США по Ирану Брайан Хук заявил, что США надеются подписать договор с Ираном, который бы охватывал как ядерную, так и баллистическую программы страны. По его словам, США продолжат работать с союзниками, а также с Россией и Китаем. Хук отметил, что новый договор должен охватывать как "ядерную программу, так и баллистическую", поскольку эти вопросы нельзя разделять. Он сообщил, что президент США и госсекретарь открыто говорили о готовности вести переговоры с Ираном, однако в Тегеране отвергли это предложение.
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.