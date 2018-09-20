Власти Кубани предложили субсидировать овощехранилища на федеральном уровне

КРАСНОДАР, 20 сен — РИА Новости. Краснодарский край готов увеличивать производство овощной продукции, однако для этого требуется модернизация мелиоративного комплекса и системная финансовая поддержка предприятий отрасли, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на замгубернатора Андрея Коробку.

В комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в ходе круглого стола обсудили пути повышения самообеспеченности России овощами. В заседании, которое провел первый зампредседателя комитета Сергей Лисовский, также принял участие замгубернатора Краснодарского края Андрей Коробка.

В ходе встречи Лисовский отметил, что в последние годы овощеводство в России развивается интенсивными темпами. Во многом это стало реальным благодаря субсидированию этого направления. Для дальнейшего развития отрасли необходимо разработать комплекс мер. "Власти Краснодарского края предложили субсидировать строительство овощехранилищ на федеральном уровне", — говорится в сообщении.

Край готов увеличивать производство овощной продукции, однако для этого требуется модернизация мелиоративного комплекса и системная финансовая поддержка предприятий отрасли, важно субсидирование строительства овощехранилищ, отмечает ведомство.

"Если мы говорим о круглогодичном обеспечении населения страны фруктами и овощами, то возникает проблема мощностей хранения. Сельхозпроизводителям нужна доступная финансовая поддержка для строительства малых овоще- и фруктохранилищ, которые позволят быстро и качественно закладывать продукцию на хранение", – приводятся слова замглавы региона.

По данным краевых властей, Краснодарский край входит в тройку крупнейших производителей отрасли в России и ЮФО. Ежегодно в регионе собирается порядка 900 тысяч тонн овощей. Кроме того, край – абсолютный лидер в России по овощеводству защищенного грунта. Ежегодное производство овощей в теплицах края составляет более 100 тысяч тонн.

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