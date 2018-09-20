Силуанов прокомментировал торговую войну Китая и США

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Раскручивание торговой войны между Китаем и США окажет влияние на мировой экономический рост, это косвенно может затронуть РФ, но Россия защищена от внешних шоков, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Это, безусловно, скажется на мировых темпах экономического роста, косвенно, конечно, окажет влияние и на все страны. Возможно, и на Россию", — сказал он на брифинге в четверг.

"Но мы в меньше степени зависим от внешних факторов, создали себе буфер необходимый", — отметил Силуанов. Поэтому РФ может работать в любых условиях, добавил он.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.