Силуанов оценил проект бюджета на 2019-2021 годы

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Проект бюджета РФ на 2019-2021 годы имеет запас прочности и дает возможность для выполнения обязательств без внесения изменений в него, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Если помните, у нас раньше бюджет приходилось сокращать, изменять в результате снижения цен на нефть, в результате изменения экономической ситуации в России. Сейчас мы имеем надежный запас прочности с одной стороны, и имеем возможности в полном объеме выполнять наши программы, наши обязательства без внесения в них изменений", — сказал Силуанов на брифинге в четверг.