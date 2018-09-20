Оренбургская область подписала ряд соглашений с провинцией Сычуань

ОРЕНБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Представители муниципальных властей и бизнеса Оренбургской области подписали ряд соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве с китайской провинцией Сычуань, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства области.

Делегация Оренбургской области участвует в Форуме межрегионального торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, который проходит в рамках XVII Международной ярмарки Западного региона Китая в городе Чэнду провинции Сычуань.

"Подписаны меморандум о дружбе и сотрудничестве между администрацией города Орска и администрацией города Цзыян, соглашение о стратегическом сотрудничестве между ОСПП Оренбургской области и Сычуаньской ассоциацией содействия торгово-экономическому сотрудничеству в рамках проекта "Один пояс — один путь", а также ряд соглашений между хозяйствующими субъектами провинции Сычуань и Оренбургской области", — говорится в сообщении.

Как отметил глава оренбургской делегации, первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства области Сергей Балыкин, в первом полугодии 2018 года внешнеторговый оборот между регионом и КНР увеличился в четыре раза, в основном за счет поставок из Китая бурильного оборудования.

"В целом импорт товаров из КНР в Оренбуржье возрос в 7,9 раз, объемы экспорта — на 8%. На долю КНР в 2017 году приходилось 1,8% регионального объема внешней торговли, в I полугодии текущего года она расширилась до 5,3%. Мы убедились, что драйвером роста взаимовыгодных российско-китайских отношений стало развитие межрегионального сотрудничества", — привели в пресс-службе слова Балыкина.

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