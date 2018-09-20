ФНС увеличила перечисления в консолидированный бюджет

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) России увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ за январь-август на 21,5%, до 13,6 триллиона рублей, сообщил глава ведомства Михаил Мишустин.

"Налоговой службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. Так, в консолидированный бюджет РФ за январь-август 2018 года поступило 13,6 триллиона рублей налогов, что на 21,5%, или на 2,4 триллиона рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года", — заявил Мишустин, выступая на коллегии ФНС.

Федеральный бюджет, по его словам, пополнился на 7,5 триллиона рублей, что на 28,7% больше аналогичного показателя прошлого года.

Основным драйвером роста поступлений в бюджет помимо НДПИ, выплаты по которому увеличились за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, стал налог на прибыль: перечисления по нему выросли на 20%, или на 449 миллиардов рублей.

Поступления по НДС выросли на 15% или на 291 миллиард рублей, от НДФЛ — на 12,5%, или на 253 миллиарда рублей.

Меры по совершенствованию налогового администрирования принесли бюджету, по оценке ФНС, за девять месяцев 250 миллиардов рублей.