Рубль продолжает укрепляться восьмой день подряд

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг снова растет против доллара и евро, восьмой день подряд (если не считать один день паузы).

Дорогая нефть (около 79,5 доллара за баррель), позитивная конъюнктура развивающихся рынков и отсутствие негативных геополитических и санкционных сигналов способствуют продолжению коррекционного роста рубля, отмечают эксперты. Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.35 мск снижался на 46 копеек, до 66,38 рубля, курс евро — на 6 копеек и равнялся 77,94 рубля.

Российская валюта днем продолжила расти против основных резервных валют в рамках среднесрочной коррекции на дорогой нефти. Минэнерго США ранее оценило, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 сентября, снизились на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 394,1 миллиона баррелей. В итоге доллар и евро днем теряли 0,1-0,7% в рамках коррекции, а рублевая цена нефти колебалась ниже отметки 5,25 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

Стабильный внешний фон, ослабление доллара к основным мировым валютам, приближение нефти Brent к уровню 80 долларов за баррель и предстоящие на следующей неделе налоговые выплаты в РФ – все это благоприятно сказывается на балансе спроса и предложения, укрепляя рубль, отметил главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Неопределенность внешних условий для рубля остается высокой, однако фундаментальные факторы со стороны платежного баланса РФ, бюджетной и монетарной политики, по-прежнему пониженной чувствительности населения и компаний к ослаблению рубля – все это сохраняет тезис о наличии дальнейшего потенциала укрепления российской валюты, считает Полевой. Среднесрочные ожидания по курсу не меняются – диапазон 64-66 рубля за доллар, добавил он.

В октябре-ноябре ситуация с валютной ликвидностью будет улучшаться (после ухудшения в сентябре), считают аналитики Райффайзенбанка. "Отсутствие интервенций ЦБ фактически означает приток 20-24 миллиардов долларов до конца года, что покрывает возможный отток нерезидентов из ОФЗ в случае объявления санкций. Этому поспособствует снижение риска жестких санкций и сохранение высоких цен на нефть", — отметили в банке.