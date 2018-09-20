МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит необходимости вмешиваться в ситуацию с ценами на мясо в РФ, сообщил замглавы ФАС Андрей Цыганов, слова которого приводятся в релизе ведомства.

Во вторник состоялось совместное заседание рабочей группы экспертного совета по АПК и экспертного совета по развитию конкуренции в сфере розничной торговли ФАС России, участники которого обсудили наблюдавшийся летом 2018 года рост цен на мясное сырье и возможное повышение цен на продукцию мясопереработки в розничной торговле.

"Неотложное и обязательное вмешательство Федеральной антимонопольной службы в сложившуюся ситуацию с ростом цен на мясо отсутствует. Есть некоторые проблемы в отрасли, они скорее связаны с государственным регулированием и затрагивают более широкий круг вопросов, чем цены. Мы эти темы проанализируем и, в случае необходимости, примем меры антимонопольного реагирования", — заявил на совещании Цыганов.

В ходе заседания эксперты отметили, что для рынка характерна высокая волатильность цен и сезонные колебания, это подтверждается данными Росстата и Минсельхоза России. Начиная с апреля 2018 года, на рынке свинины наблюдался рост цен. Вместе с тем, по оперативным данным Национального Союза свиноводов, за 38 недель 2018 года средние цены остаются ниже средних цен за аналогичный период прошлого года.

Среди основных причин аномального роста цен на свинину в 2018 году эксперты называют рост спроса со стороны конечных потребителей из-за пролонгированного летнего сезона, инертность розничных сетей по переоценке закупаемого товара и снижение производства мяса птицы (по данным Росстата объем производства мяса птицы в сельхозорганизациях в июле 2018 года составил 2%), а также ухудшение эпизоотической ситуации по АЧС. Вместе с тем, как отметили представители Национального мясного союза, в настоящее время наметился тренд на снижение оптовых цен на мясо свинины: за две недели сентября средние цены на живок снизились более чем на 5 %, а на полутуши – на 9 %.

В середине августа Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился в АКОРТ с просьбой рекомендовать ритейлерам в ускоренном режиме принять новые, более высокие цены на мясную продукцию. НСМ объяснял это резким увеличением себестоимости продукции, которое произошло из-за удорожания сырья и роста иных расходов.