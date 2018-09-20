На саммите G20 обсудят усиление роли ВТО, сообщила Лукаш

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Вопрос модернизации и усиления роли ВТО будет в повестке саммита G20 в Буэнос-Айресе, сообщила РИА Новости шерпа России в организации Светлана Лукаш.

Она отметила, что тема международной торговли — это сейчас ключевой вопрос повестки "Группы двадцати".

"Протекционизм наблюдается во всем мире. Дело тут не только в торговых ограничениях, в том числе администрации США или правительства Китая, или в отношении нашей страны. Речь идет о том, что в целом мир начал уходить от позиции глобализации, от какого-то уважения к многосторонним институтам. И задача "Группы двадцати" — укрепить все-таки общее правовое поле, общие правила игры, в том числе в сфере международной торговли… Торговая повестка будет на саммите в Буэнос-Айресе и в частности вопросы модернизации или усиления роли ВТО как центрального элемента международной торговли", — сказала Лукаш в кулуарах второго Евразийского женского форума.

Она отметила, что Россия, безусловно, будет вносить свои предложения по этому вопросу.

"Мы являемся активным участником этого диалога. Сейчас идет подготовка итогового коммюнике саммита в Буэнос-Айресе. И в частности вопросы торговли там будут, конечно, на первом месте", — отметила Лукаш.

Саммит G20 в Аргентине запланирован на ноябрь.