БСК планирует пересадить уникальные растения с горы Тра-тау в парк

УФА, 20 сен — РИА Новости. Башкирская содовая компания (БСК) намерена пересадить экземпляры уникальных растений с горы Тра-тау в парк, который будет создан на месте разработанного шихана Шах-тау, сообщила журналистам заместитель генерального директора БСК Марина Бортова.

БСК в данный момент занимается промышленной разработкой шихана Шах-тау. Ранее источник в БСК сообщил, что компания может прекратить производство после 2022 года из-за нехватки сырья. По его словам, сегодня у компании нет альтернативного месторождения известняка, пригодного по химическим свойствам для производства соды. Единственно возможный источник сырья — гора Тра-тау — имеет особый статус, не позволяющий начать его разработку.

Бортова сообщала о намерении компании создать на месте разработанной горы Шах-тау парковую зону с летним кинотеатром, водоемом, дорожками и клумбами.

"Уникальные растения, которые растут на горе Тра-тау, специалисты пересадят в парк на месте Шах-тау. Этим будем заниматься совместно с биологами и учеными. Кроме того, сейчас изучаем возможность разведения рыбы в озере, которое будет расположено в парке", — заявила Бортова. По ее словам, в программу благоустройства попадут и села вокруг шиханов.

На горе Тра-тау растут десятки видов редких растений, в том числе краснокнижные, среди них тонконог жестколистный, копеечник крупноцветковый, ковыль перистый, тимьян клоповый.

Бортова добавила, что БСК планирует удвоить расходы на социальную программу в ближайшие годы, в нее будут включены и несколько населенных пунктов Ишимбайского района, в котором находится Тра-тау.

"Содовая компания планирует удвоить расходы на социальную программу в ближайшие годы и в программу будет включены и несколько населенных пунктов Ишимбайского района. У жителей будет новый водопровод, больницы, дороги. Все получат комфортную жизнь", — пояснила Бортова.

Акционерное общество "Башкирская содовая компания" (входит в группу "Башхим") было образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО "Сода" и ОАО "Каустик". Компания занимает первое место в России и Европе, шестое место в мире по производству кальцинированной и пищевой соды, а также является одним из лидеров по производству каустической соды и ПВХ в России. Продукция, помимо России, поставляется в другие страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.