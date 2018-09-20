Медведев объяснил, что будет способствовать сохранению низкой инфляции

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ключевой целью государственной денежно-кредитной политики на ближайшие годы становится сохранение инфляции на стабильно низком уровне, этому будут способствовать и умеренно жесткая политика Банка России, и поддержка правительством финансово-экономической стабильности через различные инструменты, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в рамках заседания кабинета министров РФ в четверг будет рассмотрен проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020-2021 годов.

"Ключевая цель — поддержание стабильно низкой инфляции, ориентиром остается 4%. Сохранению инфляции на низком уровне будут способствовать несколько факторов — это и умеренно жесткая денежно-кредитная политика Банка России, и поддержка правительством финансово-экономической стабильности через различные инструменты, прежде всего, через сбалансированную бюджетную политику и антимонопольное регулирование", — сказал Медведев, открывая заседание кабмина.