Производитель сельхозтехники Grimme откроет в Татарстане сервисный центр

КАЗАНЬ, 20 сен — РИА Новости. Немецкий производитель сельхозтехники компания Grimme планирует открыть в Татарстане центр сервисного обслуживания своей техники, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи премьер-министра республики Алексея Песошина с руководством компании.

"Представители руководства Grimme сообщили, что Татарстан является важнейшим регионом для компании, а концепция компании заключается в том, чтобы быть ближе к потребителю, обеспечивая максимальный сервис и сопровождение. Как было заявлено в ходе встречи, на совете директоров компании принято решение о размещении именно на территории Татарстана так называемого опорного пункта компании Grimme", — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное решение было принято для того, чтобы сервисное обслуживание и услуги компании стали еще ближе и доступнее для потребителей и сельхозпроизводителей.

Песошин подчеркнул, что Grimme хорошо известна на рынке производителей сельскохозяйственной техники. В республике, по его словам, многие хозяйства активно используют сельхозтехнику этой компании, в том числе свеклоуборочные, картофелеуборочные комбайны и другие агрегаты. В частности, порядка 70% картофелеуборочных комбайнов на полях республики – машины компании Grimme.

"Качество, производственные показатели сельхозмашин позволяют говорить о том, что оборудование находится в приоритете у сельхозпроизводителей", — приводит пресс-служба слова премьер-министра Татарстана.

Песошин добавил, что республика заинтересована в дальнейшем сотрудничестве и развитии отношений с компанией.

Фирма Grimme была основана в 1861 году как кузнечное предприятие в городе Дамме. В 1930-х годах Франц Гримме-старший разработал первый картофелеуборочный комбайн и основал завод сельскохозяйственных машин. В 1966 году Гримме становится ведущим производителем картофелеуборочной техники на рынке Германии, а сегодня является ведущим производителем картофелеуборочной, свеклоуборочной техники, а также техники для овощей во всём мире. В группу компаний Grimme входят завод сельскохозяйственных машин с дочерними предприятиями по сервису и сбыту в Англии, Франции, России, США, Польше, Нидерландах и Дании.

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