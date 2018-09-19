Нижегородская область будет сотрудничать с "Сиско Солюшенз"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин и гендиректор ООО "Сиско Солюшенз", президент Cisco по работе в России и СНГ Джонатан Спарроу подписали соглашение о сотрудничестве в рамках развития цифровой экономики в регионе на Международном Digital Summit в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соглашение предполагает взаимодействие по направлениям "Умный город" (в частности, повышение эффективности управления и контроля за городскими службами и инфраструктурой), "Цифровое производство" (внедрение систем повышения эффективности производства, конкурентоспособности производимой продукции) и "Цифровая школа" (создание единой цифровой информационно-образовательной среды и инфраструктуры для предоставления возможности дистанционного обучения).

"Одним из важнейших блоков совместной потенциальной работы с Cisco является обучение людей, обучение кадров. Здесь могут быть использованы академии Cisco. При экспертной поддержке компании, которая будет предоставлена в рамках подписанного соглашения, мы будем быстрее двигаться по развитию "Умного города". Это реализация направлений цифровой экономики, которые улучшают жизнь людей. Мы всегда будет отдавать предпочтение отечественным регионам, но пренебрегать экспертной поддержкой компаний такого топового уровня мы не можем", — отметил Никитин по итогам подписания соглашения.

"Нижегородская область обладает уникальным научно-техническим потенциалом и мощной образовательной базой. Она занимает 4 место в Российской Федерации по инновационному потенциалу и является одним из лидеров по количеству ИТ-разработчиков в России. Все это позволит нашему сотрудничеству быть максимально эффективным", — заявил Спарроу.

Он подчеркнул, что Нижегородская область – не первый регион в России и мире, которому компания Cisco помогает в вопросах развития и внедрения информационных и коммуникационных технологий.

"Мы активно взаимодействуем с госструктурами по всему миру: только в Европе уже запущено более 100 проектов, в рамках которых мы в качестве партнера или эксперта помогаем строить "Умные города", — добавил вице-президент компании Cisco по работе в России и СНГ.

Напомним, что предварительные договоренности о сотрудничестве были достигнуты в июле этого года в ходе встречи Глеба Никитина и Джонатана Спарроу на международной выставке "Иннопром-2018".

Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде 19-21 сентября. Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".

Компания Cisco была основана в 1984 году группой сотрудников Стэнфордского университета. Основные технологические направления компании: магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления; видеотехнологии; архитектуры для трансформации бизнеса. Решения Cisco используются в машиностроении, металлургической и нефтегазовой промышленности, строительстве и недвижимости, розничной торговле, банках, инвестиционных и страховых компаниях. Cisco имеет около 500 российских сертификатов на продукцию в области сетевой безопасности.

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