Нижегородская область может стать пилотным регионом цифровой промышленности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин и директор Фонда развития промышленности Роман Петруца высоко оценили разработки нижегородских организаций в сфере цифровой экономики, представленные на международном Digital Summit, сообщает пресс-служба правительства региона.

Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде 19-21 сентября. Ключевая тема саммита – цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".

"Во многих сферах мы — регион, который опережает развитие среднероссийской цифровизации. Мы можем быть пилотным регионом как по цифровой промышленности, так и по другим секторам, таким как, например, "Умный город". По целому ряду сфер у нас представлено не одно решение, а несколько конкурирующих. У нас более 700 IT-компаний, включая совсем небольшие, но есть и крупные. Всего работает 20 тысяч специалистов в IT-сфере. Поэтому есть все условия для того, чтобы обеспечивать и спрос, и предложение на цифровые решения", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Свои проекты на Digital Summit представили около 40 компаний и организаций. Так, нижегородский технический университет продемонстрировал автобус "Газель" с электронными приборами помощи водителю. Нижегородский государственный университет имени Лобачевского показал несколько своих разработок: нейромобиль, который обеспечивает регистрацию мультимодальных сигналов головного мозга человека и формирование управляющих команд, комплекс "Киберсердце", предназначенный для автоматизированной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, а также экзоскелет — отечественную модель роботизированного устройства, которое поможет человеку с ослабленными, парализованными мышцами выполнять движения.

Директор Фонда развития промышленности высоко оценил потенциал Нижегородской области и отметил, что регион активно сотрудничает с ФРП – на сегодняшний день 11 нижегородских проектов уже профинансированы на 2,2 миллиарда рублей.

"Я уверен, что потенциал области совершенно точно еще не исчерпан, и здесь я из первых уст анонсирую программу "Цифровизации промышленности ФРП", где мы предоставляем до полумиллиарда рублей под 1-5% годовых на внедрение системы управления производством, на системы проектирования", — сообщил Петруца.

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