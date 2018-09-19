Тамбовская область на госзаказах за полгода сэкономила 444 млн рублей

ТАМБОВ, 19 сен — РИА Новости. В Тамбовской области за первые шесть месяцев 2018 года в результате эффективно организованных госзакупок сэкономили более 444 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

За этот период областными и муниципальными властями были объявлены закупки в целом на сумму более 7,8 миллиарда рублей, по итогам которых заключены контракты на сумму более 5,7 миллиарда рублей. В торгах участвовали поставщики со всех уголков России, включая Карелию, Алтай, Дальний Восток, отметил собеседник агентства.

"Бюджетные средства должны работать на благо людей и приносить максимальную отдачу, поэтому губернатор Александр Никитин придает первостепенное значение развитию системы государственных закупок Тамбовской области", — привели в пресс-службе слова первого вице-губернатора Тамбовской области Олега Иванова, сказанные им в среду на региональном форуме "За эффективные, честные и прозрачные закупки".

Форум проводится в Тамбовской области второй год подряд с целью усовершенствования работы системы госзаказа. Участие в нем приняли контрактные управляющие государственных и муниципальных заказчиков, руководители предприятий, представители областных органов власти и муниципалитетов.

"Повышение прозрачности госзакупок — наша главная задача. В Тамбовской области в настоящее время более 90% торгов проводится в электронной форме. В них участвует малый бизнес. В соответствии с поручениями губернатора мы активно сотрудничаем с различными общественными организациями и экспертами, которые мониторят госзакупки, чтобы не допустить проведения сомнительных торгов", — цитирует пресс-служба слова председателя комитета государственного заказа области Владимира Громова.

В пресс-службе добавили, что по итогам 2017 года Тамбовская область подтвердила высокий уровень работы по повышению прозрачности и эффективности закупок, повторно заняв третье место среди субъектов РФ в ежегодном проекте "Национальный рейтинг прозрачности закупок" в классе "Региональные государственные закупщики", получив оценку "Гарантированная прозрачность".

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