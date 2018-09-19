Пензенский губернатор предложил ритейлерам ежегодно встречаться с аграриями

ПЕНЗА, 19 сен — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил ежегодно проводить в регионе День поставщика, в рамках которого местные аграрии смогут презентовать свою продукцию ритейлерам, а торговые сети смогут рассказать сельхозпроизводителям о своих требованиях, сообщила пресс-служба правительства области.

"Можно проводить своего рода День поставщика, это даст возможность нашим аграриям наладить контакты напрямую с менеджерами по закупкам, задать интересующие вопросы, узнать правила сотрудничества с крупными компаниями. … Это нужно делать ежегодно", – цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Губернатор в среду в Пензе на совещании с представителями торговых сетей, в числе которых "Магнит", "Спар", "Лента", "Караван", "Магазин моего района", "Атак", "Перекресток", отметил, что в рамках Дня поставщика представители ритейла смогут рассказать о своих требованиях к качеству, стоимости и объемам поставок, актуализировать ассортимент своих магазинов, найти новые направления развития.

Он подчеркнул, что значительную пользу как для производителей, так и для ритейлеров приносят презентации местной продукции.

"Сегодня для наших аграриев возможность выйти на реализацию продукции через торговые сети очень важна – это хороший стимул для развития и увеличения объема производства. … Им крайне тяжело представить свою продукцию для наших же потребителей: существует множество ограничений и препятствий, которые нам нужно устранять", — пояснил Белозерцев.

Он сообщил, что по состоянию на начало августа заключено около 460 договоров на поставку продукции пензенских товаропроизводителей, тогда как в 2017 году эта цифра составляла 420, а свою продукцию в предприятия торговли области поставляют более 180 местных производителей. Губернатор призвал ритейлеров расширять ассортимент на своих прилавках, ярко маркировать пензенскую продукцию и выкладывать ее на так называемых "золотых полках".