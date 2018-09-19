Банки реабилитировали более 6,4 тысячи клиентов-отказников

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Банки РФ самостоятельно реабилитировали более 6,4 тысячи клиентов, которым неправомерно отказали в открытии счета или проведении операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.

С марта этого года в законодательстве предусмотрен механизм реабилитации добросовестных клиентов банков, которым кредитные организации неправомерно отказали в открытии счета или проведении операции. Клиенты могут пожаловаться в банк или межведомственную комиссию. В ЦБ отмечают, что по большинству обращений вопросы решаются на уровне самих банков.

"По состоянию на 14 сентября кредитные организации самостоятельно реабилитировали более 6,4 тысячи клиентов", — сообщили в ЦБ.

В межведомственную комиссию за время ее работы поступило 155 обращений по вопросам реабилитации. Из них по 118 жалобам было отказано в рассмотрении в связи с тем, что клиент сначала не обратился в банк, по 13 не были представлены все необходимые документы.

"Таким образом, комиссией приняты к рассмотрению 24 жалобы, из которых по 7 вынесены решения в пользу клиентов, 9 решений — в пользу кредитных организаций, по одному обращению финансовая организация пересмотрела отказ в пользу клиента до принятия решения комиссией. В настоящий момент находятся на рассмотрении 7 жалоб", — отметили в Банке России.

В ноябре прошлого года ЦБ разработал механизм по реабилитации клиентов банков, которым в рамках закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" могло быть отказано в совершении операции или открытии счета.