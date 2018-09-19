В России недельная инфляция с 11 по 17 сентября осталась на нулевом уровне

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Инфляция в РФ с 11 по 17 сентября третью неделю подряд остается нулевой, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщает Росстат.

В предыдущие две недели динамика цен также была нулевой. До этого две недели инфляция держалась на уровне 0,1%, ранее четыре недели подряд, с 17 июля по 13 августа, также была нулевой.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 3,6%, пшено – на 2%, свинину, баранину, куры, колбасы, сосиски, сардельки, сливочное и подсолнечное масло, сахар-песок, соль, муку, ржаной хлеб – на 0,2-0,6%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,3%, мороженая рыба – на 0,2%, творог и шоколадные конфеты – на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,2%, при этом морковь стала дешевле на 6,4%, картофель – на 4,1%, лук – на 3,6%, яблоки – на 3%. В то же время цены на огурцы и помидоры выросли на 2,6% и 1,4% соответственно.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,1%.