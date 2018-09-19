Внешнеторговый оборот Татарстана и Сингапура в 2017 году вырос в три раза

КАЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости. Внешнеторговые отношения Татарстана и Сингапура развиваются с положительной динамикой, в 2017 году товарооборот вырос в три раза, превысив 140 миллионов долларов, сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов в среду принял участие в работе 9-го заседания межправительственной Российско-Сингапурской комиссии, которое состоялось в Сингапуре под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова и заместителя премьер-министра Сингапура Тармана Шанмугаратнама. Президент Татарстана выступил в качестве основного докладчика по проблемам экономического взаимодействия Сингапура с регионами Российской Федерации.

"Благодаря нашей совместной слаженной работе у республики Татарстан уже есть положительная динамика во внешнеторговых отношениях с Сингапуром. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с Сингапуром вырос более чем в три раза и составил более 140 миллионов долларов", — цитирует выступление Минниханова его пресс-служба.

По информации президента Татарстана, в настоящее время у республики с Сингапуром подписан ряд совместных документов в различных сферах, развивается взаимодействие с рядом сингапурских министерств и ведомств, в первую очередь, с министерством торговли и промышленности и комитетом по развитию международной торговли Сингапура (International Enterprise Singapore). Важными для региона направлениями взаимодействия являются сфера инноваций и инфокоммуникационные технологии. Помимо этого, Татарстан сотрудничает с Сингапуром в области нефтепереработки и нефтехимии, развития особых экономических зон, городского планирования и архитектурного дизайна, деловой и жилой инфраструктуры, развития "умных" городов, сельского хозяйства и привлечения инвестиций.

Кроме торгово-экономических отношений Татарстан изучает передовой опыт Сингапура в сфере государственного управления и подготовки управленческих кадров. В частности, республика взаимодействует со школой политических исследований имени Ли Куан Ю и колледжем государственной службы Сингапура, на учебу в Сингапур регулярно выезжают государственные и муниципальные служащие Татарстана, в республике совместно с сингапурской компанией Educare реализована образовательная программа "Сингапурский проект", направленная на модернизацию процесса обучения в школах.

"Уверен, что работа делегаций двух стран в эти дни и встречи в рамках межправительственной Российско-Сингапурской комиссии высокого уровня, а также последующий бизнес-форум дадут хороший импульс российским и сингапурским деловым кругам по дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества", — отметил Минниханов.

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