В Госдуме прокомментировали заявление Трампа по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа по "Северному потоку-2" является прагматичным и разумным решением, поскольку очевидно, что попытка Вашингтона повлиять на проект не удалась, считает председатель комитета Госдумы по энергетике, президент Российского газового общества (РГО) Павел Завальный.

Во вторник Трамп в ходе общения с журналистами после встречи с президентом Польши сообщил, что США не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2". Ранее США требовали от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозили санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

"Заявление президента Трампа о том, что США не будет вводить санкции против европейских компаний, участвующих в "Северном потоке 2" — это прагматичное, разумное политическое решение. Надеюсь, это именно решение, позиция, и она не будет меняться", — сказал Завальный, комментарий которого приводятся в релизе РГО.

"Очевидно, что довольно энергичная попытка давления на компании и государства, заинтересованные в проекте, прежде всего, на правительство Германии, попытка политизации коммерческого по своей сути проекта не удалась. Об этом свидетельствовали высказывания руководства Германии, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель, на самых разных площадках, даже в Прибалтике, где позиция по проекту другая", — добавил он.

Завальный также прокомментировал слова Трампа о том, что немецкому народу не нравится тратить миллиарды на газ из России: "Трамп, вероятно, сожалеет, что он не тратит их на сжиженный газ из США. Но также поступает Япония — стратегический союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, предпочитая российский СПГ американскому. Как ни обидно для американских производителей, российский газ – более конкурентоспособный, особенно на европейском рынке".