ЦИК вручил благодарность студентке из Калмыкии, сообщившей о вбросе

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. ЦИК России вручил благодарность за активную гражданскую позицию студентке из Калмыкии Айсе Хулаевой, сообщившей о вбросе на одном из избирательных участков в единый день голосования 9 сентября.

"Мы бы хотели поблагодарить за активную гражданскую позицию (Хулаеву), мы ее в обиду не дадим, никому не позволим. Я хочу вручить ей нашу благодарность за ее действия", — сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Член ЦИК Николай Левичев отметил, что по факту вброса бюллетеней на участке в Калмыкии было возбуждено уголовное дело, а итоги выборов на этом участке отменены. Кроме того, досрочно прекращены полномочия трёх членов участковой комиссии.

Ранее Памфилова сообщила, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на нескольких участках в четырех регионах РФ, также проверяется информация о вбросе на одном из участков в Калмыкии. Следователи Калмыкии организовали проверку из-за размещенного в интернете видеоролика, на котором зафиксирован вброс.