МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа по "Северному потоку-2" можно расценивать как признание Вашингтона, что санкции вряд ли смогут остановить реализацию проекта "Газпрома" и его европейских партнеров, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Во вторник Трамп в ходе общения с журналистами после встречи с президентом Польши сообщил, что США не планируют вводить санкции в отношении компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

"Санкции США не остановили бы и тем более не запретили проект. Поэтому я расцениваю это заявление, как вынужденный шаг, который призван не допустить глубокий и острый кризис в отношениях США с ЕС. Это заявление констатирует пусть неприятную для Вашингтона, но объективную реальность", — прокомментировал заявление Трампа заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Угроза санкций США

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.

Так, в начале сентября министр энергетики США Рик Перри заявил, что Соединенные Штаты планируют ввести дополнительные санкции против энергетического сектора России, а также против "Северного потока-2". Он отметил, что это связано, в том числе, с вопросом транзита российского газа через Украину. Кроме того, по его словам, введение санкций США против "Северного потока-2" будет зависеть от усилий РФ по выполнению минских соглашений и отношений России с соседями.

Объективная реальность

Опрошенные РИА Новости эксперты едины в своем мнении, что санкции США сегодня вряд ли смогли бы помешать реализации "Северного потока-2". Так, генеральный директор российского Института национальной энергетики Сергей Правосудов отмечает, что европейские партнеры "Газпрома" уже перечислили часть денег в рамках финансирования проекта, соответственно Вашингтону поздно предпринимать действия, которые бы помешали проекту в этом отношении.

"Сейчас введение санкций было бы просто такой пощечиной европейским коллегам США и непонятно, зачем? Что бы они выиграли от этого? Очевидно, что оставшиеся деньги "Газпром" мог уже вложить сам и все равно доделать проект. То есть получилось бы, что результата от этого бы никакого не было. Поэтому Трамп и говорит об очевидном, что не будут они уже ничего особенно вводить", — сказал Правосудов.

В то же время Гривач отмечает, что заявление Трампа вряд ли стоит расценивать как полный отказ США от противодействия реализации "Северного потока-2". "Я не думаю, что это прекратит противодействие проекту со стороны США и их сателлитов в Европе на дипломатическом и политическом уровнях. Кроме того, нельзя исключать, что это послужит поводом для нового витка антитрамповской кампании в Вашингтоне и попыткам ввести санкции в обход него через Конгресс", — говорит эксперт.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко также полагает, что полностью исключить риск санкций после слов Трампа все же нельзя, хотя они существенно его снижают. Эксперт однако подчеркивает, что даже в случае их введения санкции существенным образом вряд ли смогут сказаться на осуществлении проекта.

"Слова Трампа… должны дать дополнительный комфорт как "Газпрому", так и его европейским партнерам, участвующим в строительстве трубопровода, а также Германии — главному европейскому лоббисту проекта. Однако санкционная риторика, скорее всего, будет сопутствовать "Северному потоку-2" до самого его запуска. Санкции в каком-то виде, возможно, все же появятся, но они вряд ли смогут помешать осуществлению проекта, особенно когда строительство подводной части уже началось", — отметил он.