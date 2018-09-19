К игровой зоне на Алтае подведут асфальтированную дорогу

БАРНАУЛ, 19 сен — РИА Новости. Власти Алтайского края выделили из регионального бюджета 157,6 миллиона рублей на модернизацию подъездной дороги к игорной зоне "Сибирская монета" от трассы, ведущей к ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", сообщил РИА Новости врио замминистра строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства края Дмитрий Коровин.

"Дорогу длиной 8 километров до одной из пяти действующих в России игорных зон ввели в эксплуатацию в 2012 году. На первом этапе ее сделали щебеночной, чтобы инвесторы завезли по ней стройматериалы. Сейчас, когда зона функционирует и в развлекательном комплексе на ее территории выступают с концертами звезды мировой величины, власти региона делают дорогу до "Сибирской монеты" более комфортной. Это должно дать очередной импульс развитию игорной зоны", — сказал Коровин.

Сейчас специалисты исправляют старый дорожный профиль, укрепляют основание по технологии холодного ресайклинга и укладывают покрытие из асфальтобетонной смеси. По словам Коровина, основные работы планируется завершить в 2018 году.

Как ранее сообщалось, для обеспечения надежного электроснабжения игорной зоны и соседних территорий специалисты "Алтайэнерго" строят в рамках соглашения с правительством Алтайского края подстанцию 110/10 кВ и линию электропередачи 110 кВ протяженностью десять километров. Расчетная стоимость проекта — около 500 миллионов рублей.

Постановление правительства РФ о создании игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае было подписано в феврале 2008 года, техническое открытие первого объекта — казино "Altai Palace" состоялось в ноябре 2014 года. В 2018 году на территории игорной зоны введен в эксплуатацию концертно-развлекательный комплекс на 300 посадочных мест. По данным краевой администрации, посещаемость "Сибирской монеты" в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выросла вдвое — до 60 тысяч человек, налог на игорный бизнес принес региональной казне около 70 миллионов рублей.

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