В России в 2019 году выделят более 325 миллиардов рублей на маткапитал

МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Расходы на материнский капитал в 2019 году запланированы в сумме 325,6 миллиарда рублей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, говоря о проекте федерального бюджета.

"На цели материнского семейного капитала в 2019 году запланированы средства в сумме 325,6 миллиарда рублей. Далее также с приростом 337 и 347,5 миллиардов рублей (на 2020 и 2021 годы соответственно). Материнский капитал ежегодно планируется получать 1 миллиону наших граждан. В проекте бюджета Пенсионного фонда заложена индексация суммы материнского семейного капитала начиная с 1 января 2020 года", — сказала Голикова на российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.