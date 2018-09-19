"Дыра" в капитале "Нового промышленного банка" составила 113,5 млн рублей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Совокупная разница между величиной обязательств и активов "Нового промышленного банка" (Москва), лишившегося лицензии в августе, составила 113,529 миллиона рублей, следует из вестника Банка России.

ЦБ оценивает активы банка на уровне 298,882 миллиона рублей, обязательства — 412,411 миллиона рублей.

Банк России с 3 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового промышленного банка" в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

По данным регулятора, проблемы в деятельности банка возникли вследствие использования рискованной бизнес-модели, что привело к формированию на балансе кредитной организации значительного объема активов низкого качества. При этом банком проводились "схемные" операции с участием собственников, целью которых являлось сокрытие реального финансового положения при формальном соблюдении установленных Банком России пруденциальных норм деятельности. Кроме того, кредитная организация была активно вовлечена в сомнительные транзитные операции.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июля занимал 441-е место в банковской системе РФ.