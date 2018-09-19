В Минсельхозе оценили ущерб аграриям в 18 регионах РФ от ЧС в 2018 году

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ущерб аграриям 18 регионов РФ от режима чрезвычайной ситуации, который вводился в 2018 году из-за погодных условий, оценивается в 5,85 миллиарда рублей, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"В результате погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации на сегодняшний день введен в 23 регионах. Минсельхоз РФ ведет постоянный мониторинг чрезвычайных ситуаций на всей территории России. Пока экспертная оценка проведена только по 18 регионам, и сумма ущерба, причиненного аграриям на сегодняшний день составила по этим 18 регионам 5,85 миллиарда рублей", — сказал Патрушев, выступая на правительственном часе в Госдуме.

"По результатам экспертной оценки всех пострадавших субъектов будет получена конечная сумма, которая покажет полный объем ущерба. Далее правительство РФ проведет работу по его компенсации", — добавил министр.