"Рособоронэкспорт" рассказал о своих успехах в странах Африки за два года

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский спецэкспортер вооружений компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) за последние два года подписал более 20 контрактов со странами Африки южнее Сахары, сообщили в пресс-службе компании.

"Выставка AFRICA AEROSPACE & DEFENCE – важнейшее маркетинговое мероприятие, собирающее на своей площадке представителей большинства стран Африки южнее Сахары. "Рособоронэкспорт" рассматривает эти государства в качестве стратегических и долгосрочных партнеров. Только за последние два года мы подписали с ними более 20 контрактных документов. По нашим оценкам, региональный рынок вооружения и военной техники в ближайшие годы будет демонстрировать устойчивую тенденцию к расширению", – сказал генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводятся в сообщении.

В пресс-службе компании уточнили, что в структуре российского экспорта в регионе важное место занимает авиационная составляющая.

"Среди наиболее перспективных самолетов для этого рынка специалисты "Рособоронэкспорта" выделяют многоцелевые истребители семейства Су-30, многофункциональные фронтовые истребители МиГ29М/М2 и учебно-боевые самолеты Як-130. Также африканские партнеры компании обращают сегодня внимание на военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, транспортно-боевой Ми-35М и Ансат", — отметили в компании.

"Рособоронэкспорт" организует единую российскую экспозицию на Международной конференции и выставке вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил AFRICA AEROSPACE & DEFENCE 2018. Выставка пройдет с 19 по 23 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion в Претории, ЮАР. На стенде компании представлено более 280 образцов продукции военного назначения, произведенных предприятиями российского оборонного комплекса.