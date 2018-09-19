В "Газпром нефти" рассказали о необходимости стимулов от государства

ТЮМЕНЬ, 19 сен — РИА Новости. Добыча "Газпром нефти" останется стабильной ближайшие 3-5 лет, для дальнейшего поддержания ее уровня нужны стимулы от государства, сказал генеральный директор "Газпром нефти" Александр Дюков в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

"В ближайшие 3-5 лет добыча останется на стабильном уровне, потом нужны стимулы, конечно", — сказал Дюков журналистам.

Во вторник на профильном совещании у премьера Дмитрия Медведева министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Минэнерго и Минприроды разработали меры поддержки российской нефтедобычи. При этом вице-премьер Дмитрий Козак подчеркнул необходимость приведения в порядок налогового режима в нефтянке в части предоставления льгот, первый шаг на этом пути — инвентаризация существующих месторождений. По словам Новака, добыча нефти в России без мер стимулирования может в 2021 году достигнуть пика в 570 миллионов тонн, после чего будет постепенно снижаться.