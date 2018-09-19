Объемы нефтедобычи в Югре сопоставимы с показателями 2017 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 сен — РИА Новости. Объемы накопленной добычи нефти в Ханты-Мансийском автономном округе с начала текущего года составили 156 миллионов тонн, что сопоставимо с показателями аналогичного периода прошлого года, сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Уточняется, что эти данные озвучила губернатор автономного округа Наталья Комарова в ходе рабочей встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, состоявшейся во вторник в Москве.

"Глава региона отметила, что за восемь месяцев 2018 года накопленная добыча нефти в Югре равна добыче за сопоставимый период предыдущего года – 156,3 миллиона тонн", — говорится в сообщении.

Она также рассказала о промежуточных результатах, которых удалось добиться на Эргинском кластере месторождений компании "Роснефть". Его ввод в эксплуатацию состоялся в ноябре 2017 года при участии Дмитрия Медведева. Так, менее чем за один год на участках кластера добыт первый миллион тонн нефти.

"Такой результат достигнут, в том числе, благодаря разработанной и утвержденной распоряжением правительства Югры в сентябре 2017 года "дорожной карте" по сокращению сроков административных процедур для ускоренного ввода в эксплуатацию лицензионных участков кластера", — добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что максимальный годовой уровень добычи Эргинского кластера, включающего в себя пять месторождений, составит 8,8 миллиона тонн нефти, а суммарные инвестиции в проект оцениваются в 390 миллиардов рублей. На местных скважинах применяются передовые технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, среди которых управляемое в режиме реального времени бурение и операции многостадийного гидроразрыва пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта.