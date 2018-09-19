ДВФУ поучаствует в разработке корейско-российской инновационной платформы

Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 19 сен – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет и Корейский институт промышленных технологий (KITECH) заключили меморандум о взаимопонимании, они будут участвовать в создании корейско-российской инновационной платформы и запускать стартапы на базе технопарка "Русский" в российском вузе, сообщает университет.

О создании корейско-российской инновационной платформы объявили в июне президенты России и Южной Кореи.

"Университет и KITECH договорились о сотрудничестве в разработке инновационных технологий, проведении физико-химических исследований и практическом внедрении их результатов", — говорится в сообщении.

"Российские и корейские ученые будут совместно выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области редких металлов, разрабатывать передовые технологии, связанные с добычей, переработкой, восстановлением и очисткой металлов. Важным аспектом сотрудничества также станет юридическая сторона — передача технологий для применения в промышленности с учетом требований законодательства обеих стран", — сообщает университет.

Проректор ДВФУ по международным отношениям Виктория Панова добавила, что этот проект послужит хабом для инновационного сотрудничества между Южной Кореей и Россией.