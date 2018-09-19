Строительство торгового флота на Каспии обсудят на заседании Госсовета

АСТРАХАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Вопрос строительства торгового флота на Каспии будет рассмотрен на заседании президиума Госсовета РФ осенью, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

По словам Жилкина, для развития экономики Юга России и распространения российского влияния на прикаспийские территории необходимо создавать транспортную и портовую инфраструктуру, в том числе строить современный торговый флот.

"Тот, что есть сейчас на Каспии, уже устарел, суда построены в 50-60-е годы. Я надеюсь, что на президиуме Госсовета, рабочую группу которого я возглавляю по этому направлению (рабочая группа Госсовета РФ по развитию транспортной инфраструктуры в Каспийском регионе – ред.), будет принята программа строительства торгового флота, который будет работать на Каспии. Заседание президиума должно состояться осенью, повестка уже сформирована", — сказал Жилкин.