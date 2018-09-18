Еврокомиссия готова закрыть дело против Apple

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) готова закрыть судебное разбирательство по делу о, предположительно, недоплаченных компанией Apple налогов в Ирландии после полной выплаты требуемой суммы, сообщила в Twitter еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

"Сегодня министр финансов Ирландии (Паскал — ред.) Донохо подтвердил полную выплату в 14 миллиардов долларов неуплаченных налогов Apple. Это хорошо. Теперь мы можем закрыть судебное разбирательство на условиях выплаты", — заявила Вестагер.

Ранее во вторник издание Irish Times сообщило, что Apple перевела 14,3 миллиарда евро на правительственный депозитный счет в качестве компенсации за неоправданные налоговые льготы, которые Ирландия предположительно предоставляла компании. Как добавило издание, перевод включает в себя основную сумму в 13,1 миллиарда евро (около 15,3 миллиарда долларов) и процент ЕС в размере 1,2 миллиарда евро (примерно 1,4 миллиарда долларов).

В конце августа 2016 года ЕК по результатам расследования пришла к выводу, что Ирландия предоставляла неоправданные налоговые льготы Apple, в результате чего страна недополучила 13 миллиардов евро. После этого американская корпорация должна была вернуть стране неуплаченные налоги за период с 2003 по 2014 годы.

Власти ЕС и Apple подали апелляцию на решение ЕК. Крайним сроком возмещения средств было 3 января. Впоследствии ЕК решила подать иск в Европейский суд в связи с тем, что правительство Ирландии до сих пор не смогло вернуть недоплаченные налоги от корпорации Apple. Правительство Ирландии присоединилось к апелляции.