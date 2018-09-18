КАЗАНЬ, 18 сен — РИА Новости. Татарстан и малайзийский штат Джохор обладают хорошими перспективами для взаимодействия, республика готова активно способствовать развитию российско-малайзийских деловых связей, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов во вторник побывал с рабочей поездкой в Малайзии, где встретился с султаном штата Джохор Ибрагимом Исмаилом, министром международной торговли и инвестиций штата Джимми Поа и деловыми кругами Джохора, сообщает пресс-служба главы российского региона.

"У Республики Татарстан и штата Джохор есть хорошие перспективы для взаимодействия. Нам нужно интенсивнее работать над реализацией совместных проектов", — приводит пресс-служба слова Минниханова во время встречи с султаном Джохора.

Минниханов отметил, что Джохор является одним из крупнейших регионов Малайзии по экономическому потенциалу, имеет прогрессивную структуру экономики, занимает лидирующие позиции по привлечению инвестиций, здесь развиты нефтехимия, обработка каучука, химическая, электронная, легкая и пищевая промышленность. По этим параметрам, по его словам, Джохор и Татарстан во многом схожи. По информации президента Татарстана, республика заинтересована в развитии более тесных связей со штатом Джохор.

Во время встречи с министром международной торговли и инвестиций штата президент Татарстана отметил важность российско-малазийских контактов на высшем уровне, которые поддерживаются на регулярной основе. "Малайзия – надежный торговый партнер Российской Федерации. Мы благодарны руководству наших стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых связей", — сказал он.

Минниханов пригласил делегацию штата на 11-й международный экономический саммит "Россия – исламский мир: KazanSummit", проведение которого запланировано в апреле 2019 года, султан Джохора был приглашён посетить Татарстан в любое удобное время, добавили в пресс-службе.

Другие новости региона читайте здесь >>